Suruç'taki canlı bomba saldırısı

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015'te düzenlenen canlı bomba saldırısında yaralananlar ile yaşamını yitirenlerin yakınlarından oluşan 75 kişinin, soruşturma evresinde dosyaya erişimin kısıtlanması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, bir terör örgütünün gençlik yapılanmasının üyeleri olduğu iddia edilen grubun Suriye sınırları içinde bulunan bir şehri yeniden inşa edecekleri savıyla 19 Temmuz 2015'ten itibaren bulundukları yerlerden Suruç'a gittikleri ve ertesi gün Amara Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptıkları anlatıldı.

Basın açıklaması yapılırken üzerindeki patlayıcı maddeleri infilak ettiren zanlının kendi ölümü dışında pek çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olduğu belirtilen kararda, olay hakkında Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma sürecinde Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğinin dosya içeriğini inceleme ve belgelerden örnek alma konusunda kısıtlama kararı aldığına değinilen kararda, Sulh Ceza Hakimliğinin bu kararına yapılan itirazların reddedilmesi ve sürecin tamamlanmasının ardından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulduğu bildirildi.