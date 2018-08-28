Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası

Duruşmaya saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar ile HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mahkeme heyeti, dava dosyasına, olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı olarak eklenmesini kararlaştırarak duruşmayı, 22 Kasım 2018'e erteledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, biri başka suçtan tutuklu 3 sanık hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

