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Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:33 | Son Güncelleme

Eksik olan görüntülerin tekrar istenmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yakup Şahin'in mal varlığının araştırılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 12'nci duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duruşmaya, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, daha önce savunma yaptığını ve savunmasını tekrarladığını ifade etti.

Mağdurlar ve yakınları ise yaklaşık 4 saat süren duruşma boyunca yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, davanın daha hızlı ilerlemesini talep etti.

Müştekilerden saldırıda hayatını kaybeden Murat Yurtgül'ün annesi Şemsi Yurtgül de söz alarak büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Eksik olan görüntülerin tekrar istenmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yakup Şahin'in mal varlığının araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma Suruç Davası Şanlıurfa

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