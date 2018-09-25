Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasında polisler dinlenecek

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısına ilişkin davada tanık olan 7 polis, sanık sıfatıyla mahkemede ifade verecek.

Suruç Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, o dönem İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan, "yeterli güvenlik tedbiri almadıkları" gerekçesiyle hakkında dava açılıp tutuksuz yargılanan 2 polis ile avukatlar ve saldırıda mağdur olanların bazı yakınları katıldı.

Daha önce dinlenmeyen tanıkların ifadesinin alınmasıyla başlayan duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, yaklaşık iki saat, bir önceki duruşmanın kararlarını ve olay gününe ilişkin güvenlik kamera kayıtlarıyla görsellerini inceledi.

Aralarında rütbelilerin de bulunduğu yargılananların dışındaki 7 polisin tanık sıfatıyla dinlenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, şahısların adresine tebligat gönderilmesine hükmetti.

Duruşma 5 Şubat 2019'a ertelendi.

