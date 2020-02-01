Suruç’taki canlı bomba saldırısına devam kararı verildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 13’üncü duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu’nda gerçekleştirildi. Duruşmaya, saldırıda yaşamını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, önceki savunmasını tekrarladığını ifade etti. Mağdurlar ve yakınları ise yaklaşık 5 saat süren duruşmada yaşadıkları çeşitli sıkıntıları anlattı.

Avukatlar da önceki duruşmada tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Arslan’ın çelişkili ifade verdiğini ve canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz ile ilişkisinin bulunduğu ileri sürerek, Arslan hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın tamamlanarak ek iddianame ile dosyaya dahil edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin görüntülerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek, Arslan’ın olay günü canlı bomba Alagöz ile bağlantılarının araştırılmasına, Alagöz’ün telefonunun HTS kayıtlarının incelenmesi ve olay günü kimlerle görüştüğünün belirlenmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Mayıs’a erteledi.

