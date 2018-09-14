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Sürücü adayının kullandığı otomobil istinat duvarından düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Sürücü adayının kullandığı otomobil istinat duvarından düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücü adayının kullandığı otomobil istinat duvarından düştü.

Alınan bilgiye göre, kadın sürücü adayının direksiyon eğitimi sırasında kullandığı 63 N 3445 plakalı otomobil, Mevlana Celaleddini Rumi Bulvarı'nda manevra esnasında kaldırıma çıktı.

Otomobil, tel bariyerleri aşıp şehirler arası otobüs terminalinin yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü adayının fren yerine gaz pedalına bastığı öne sürüldü.

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Kaza otomobil Siverek sürücü adayı Şanlıurfa

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