HABER
  4. Sürücü, araçta bulunan yaralıyı yol kenarına bırakıp kaçtı

Sürücü, araçta bulunan yaralıyı yol kenarına bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

İstanbul’da yol kenarında park eden araç içerisinde oturan yaralı şahıs, araçtan inip yol kenarına yatırıldı.

İstanbul’da yol kenarında park eden araç içerisinde oturan yaralı şahıs, araçtan inip yol kenarına yatırıldı. Silahla vurularak ağır yaralandığı değerlendirilen şahıs yerde yatarken araç sürücü olay yerinden uzaklaştı. Araçtan inen diğer şahıs ile olaya tanık olanlar yaralının başında bekledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
Olay, Sultanbeyli’de geçtiğimiz gün Yavuz Selim Mahallesi, Antalya Caddesi’nde saat 22.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, silahla vurularak yaralandığı değerlendirilen İ.A.’nın içerisinde bulunduğu bir otomobil, yol kenarında durdu. Otomobil içerisindeki şahıslar bir süre sonra yaralı İ.A.’yı araçtan indirip yol kenarına yatırdı. Araç sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, araçtan inen bir kişi yaralının yanında bir süre bekledi. Olaya tanık olan vatandaşlar da yaralının yanına geldiler. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.
Otomobil içerisinde bulunan yaralı şahsın yol kenarına bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yol kenarına park eden bir otomobildeki yaralı kişi yol kenarına yatırılıyor. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken araçtan inen diğer kişi de adamın yanında bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar ettiHollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti
(Özel) İstanbul Havalimanı’nın devasa terminal camları dağcılara emanet(Özel) İstanbul Havalimanı’nın devasa terminal camları dağcılara emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 24 yaralı

Feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 24 yaralı

Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı

Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından kan donduran paylaşım

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit

Ankara'da genç kadın iki aylık bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunmuştu! Yeni gelişme

Bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunmuştu! Yeni gelişme

İstanbul Valisi duyurdu! 2019'da 37 bin 582 Suriyeli sınır dışı edildi

İstanbul Valisi duyurdu! 37 bin 582 Suriyeli sınır dışı edildi

TEM Otoyolu'ndaki çakarlı silahlı maganda terörü kamerada

İstanbul'da şoke eden olay! O anları böyle kaydetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.