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Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 22:21 | Son Güncelleme

Ankara’da, yeşil ışıkta aniden duran bir araca arkadan çarpan kadın sürücü, çarptığı aracın sürücüsüne tekme tokat saldırdı. Kadın, daha sonra aracını kendisini engellemek isteyen vatandaşların üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Olay, Etimesgut ilçesi Hikmet Özer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 HPU 10 plakalı aracın sürücüsü Ümit Akat, otomobiliyle seyir halindeyken yeşil ışıkta aniden durdu. Bu sırada arkasında seyreden 68 KT 004 plakalı otomobil, Akat’ın aracına çarptı. Maddi hasarlı kazanın meydana gelmesi üzerine 2 aracın sürücüsü, araçlarından indi. Bu sırada 68 KT 004 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, Akat’a tekme tokat saldırmaya başladı, bununla da yetinmedi Akat’ın aracını tekmeledi. Ne olduğuna anlam veremeyen Akat’ın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Vatandaşların araya girmesiyle aracına binen kadın sürücü, olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine Akat, aracın önüne geçerek kadın sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak kadın sürücü, Akat ile çevredeki vatandaşların üzerine aracı sürerek olay yerinden kaçtı. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilirken. Olayın ardından darp raporu alan sürücü

adam

Akat, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Işıklarda beklerken, arkamda bir bayan sürücü varmış, ben görmedim. Işıklar yandıktan birkaç saniye sonra ben kalktım, ondan sonra arkamdan bayağı bir korna çaldı, ben de hafiften bir yavaşladım. Yavaşlayınca da arkadan direkt vurdu. Vurunca ben aşağı indim, normal bir şekilde arabama bakıyordum bir şey var mı diye. O arada aşağı indi bana hakaretler etmeye başladı, ağza alınmayacak hakaretler etti. Videoda her şey gözüktüğü gibi her şeyi yaptıktan sonra arabaya binerken, amcam mı, dayım mı birisi milletvekili dedi. 'Seni burada duman ettiririm' dedi. Ben de bu lafa dayamadım. Bir yere gitmesin diye arabanın önüne atladım. Çünkü kaçacağı belliydi. Ben aracı durduramadım bir 5 metre kadar beni sürükledi sonra çekti gitti. Sol diz kapağımda çıkık var. Darp raporu aldım, ben de davacı, şikayetçi olacağım. Diyecek bir şey bulamıyorum halen şaşkınım."

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Ankara sürücü trafik kavga

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