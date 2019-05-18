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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki araçla çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sularında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki araçla çarpıştı: 4 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sularında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Filiz Tüzün idaresindeki 35 HC 7300 plakalı araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen 35 RFY 65 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı göre diğer sürücüler hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kazada sürücü 2’si çocuk 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 4 vatandaşı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki araçla çarpıştı: 4 yaralı

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