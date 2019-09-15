Sürücü direksiyonu kırınca araç restorana daldı

Büyükçekmece’de sürücünün fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç, restorana girdi. Restoranın bahçe bölümünde kimsenin oturmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında E-5 Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BLL 13 plakalı aracın sürücüsü Bilal E. seyir halinde ilerlerken önündeki bir otomobil ani fren yaptı. Fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu sağa kıran sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek balık restoranının bahçe bölümüne daldı. Bahçede kimsenin oturmaması olası bir faciayı önledi. Kazada restoranın önünde park halindeki araçlar da zarar gördü. Balıkçının iç kısmında oturan müşteriler ise büyük şok yaşadılar. Kaza yapan araç daha sonra çekici yardımıyla çekildi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

