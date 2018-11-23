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Sürücü fren yerine gaza basınca, otomobil kafenin bahçesine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

ANKARA'da sürücüsünün park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı otomobil, yol kenarındaki kafenin bahçesine düştü.

Sürücü fren yerine gaza basınca, otomobil kafenin bahçesine düştü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı otomobil, yol kenarındaki kafenin bahçesine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Nuri Pamir Caddesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, 06 BZ 4386 plakalı aracını cadde üzerine park etmek isterken, iddiaya göre fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Otomobil, kaldırıma çıktı, ardından da kafenin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, Keçiören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Sürücü fren yerine gaza basınca, otomobil kafenin bahçesine düştü

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