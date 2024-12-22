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  4. Sürücü hapşırırken araç kontrolünden çıkıp çite çarptı! 2 kişi yaralandı

Sürücü hapşırırken araç kontrolünden çıkıp çite çarptı! 2 kişi yaralandı

22.12.2024 20:06
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önce yaşanmamış bir olay yaşandı. Hapşıran sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip bir bahçenin demir çitine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücü hapşırırken araç kontrolünden çıkıp çite çarptı! 2 kişi yaralandı

Kaza saat 17.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ali A.(58) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bir bahçenin demir çitine çarptı.

HAPŞIRDIĞI İÇİN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ!

Yaralanan sürücü ile Azerbaycan uyruklu eşi Govher M. (44), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nden tedaviye alındı.

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Sürücü Ali A., jandarmaya verdiği ifadede, hapşırdığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl Otomobil
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