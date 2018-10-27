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- Sürücü kaçtı, çevredekiler yardıma koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA-ÜSKÜDAR'da yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Hatice Adıgüzel'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

- Sürücü kaçtı, çevredekiler yardıma koştu

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA-ÜSKÜDAR'da yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Hatice Adıgüzel'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kız çocuğu yola savrularak yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, 10.00 sıralarında Kısıklı Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinden kursa gitmek için çıkan 13 yaşındaki Hatice Adıgüzel'e yolun karşısına geçtiği sırada hızlı olduğu iddia edilen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğu yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler yerde yatan yaralının yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sedyeyle özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"YARDIMA KOŞTUK AMA MOTORCU HEMEN KAÇTI"
Bir görgü tanığı "minibüs bekliyorduk. Sol şeritten hızlı gelen bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptı. Biz yardıma koştuk ama motorcu hemen kaçtı" diye konuştu.
Polisler, Hatice Adıgüzel'e çarptıktan sonra kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAFLI)

(Özel) - Sürücü kaçtı, çevredekiler yardıma koştu(Özel) - Sürücü kaçtı, çevredekiler yardıma koştu(Özel) - Sürücü kaçtı, çevredekiler yardıma koştu(Özel) - Sürücü kaçtı, çevredekiler yardıma koştu

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