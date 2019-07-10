Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı
Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı
Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı
Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı
Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı
Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı
Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı
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