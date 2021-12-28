HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sürücü kayıplara karıştı! Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı

Sürücü kayıplara karıştı! Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı

28.12.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilere çarptı. Kazada 11 kız öğrenci yaralanırken, yol kenarındaki taşlara çarparak duran otomobilin sürücüsü ise kaçtı.

Sürücü kayıplara karıştı! Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca Siverek Kız Anadolu Lisesi’nden çıkarak evlerine dönen öğrencilerin arasına daldı.

1

ÖĞRENCİLER ETRAFA SAVRULDU

Kazada, otomobilin çarpmasıyla etrafa savrulan; Songül Ötlü (16), Şahibe Nur Kırmızıgül (17), Merve Yeşildağ (14), Zelal Kılıç (16), Gizem Karaçalı (17), Zeliha Erkut (16), Berfin Bozdağ (14), Feyime Ağırtaş (16), Remziye Tuka (16), Merve Altınyüzük (16) ve Emine Gençdal (15), yaralandı.

İstanbul'da sabaha karşı yaşandı! Tem Bağlantı Yolu'nda korkunç kazaİstanbul'da sabaha karşı yaşandı! Tem Bağlantı Yolu'nda korkunç kaza

2

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Yaralı öğrenciler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yol kenarındaki taşlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise kayıplara karıştı.

3

Polis, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Son dakika: Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandıSon dakika: Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmeğin içinden vida çıktı! Aldığı cevap hayatının şokunu yaşattı: Para verelim bu olayı kapatEkmeğin içinden vida çıktı! Aldığı cevap hayatının şokunu yaşattı: Para verelim bu olayı kapat
PARTNERŞok sözlere annesinden kısa ve net yanıt!Şok sözlere annesinden kısa ve net yanıt!
Dehşete düşüren görüntü! Yere düşen engelli oğlunu tekmelediDehşete düşüren görüntü! Yere düşen engelli oğlunu tekmeledi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gübre fiyatlarında indirim!

Gübre fiyatlarında indirim!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

11 belediye başkanından İBB açıklaması

11 belediye başkanından İBB açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.