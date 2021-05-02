HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sürücü koltuğunu bıraktı, otomobilin kapısına çıkıp tavanına oturdu!

Sürücü koltuğunu bıraktı, otomobilin kapısına çıkıp tavanına oturdu!

02.05.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir sürücü, seyir halindeyken koltuğundan kalkarak otomobilin kapısına bastı ardından tavanına oturdu. sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkılarak tespit edilen sürücü ve yanındaki kişiye 9 bin 133 TL para cezası kesildi.

Sürücü koltuğunu bıraktı, otomobilin kapısına çıkıp tavanına oturdu!

Korkuteli'de dün otomobili ile ilerleryen R.A., kapıyı açıp sol ayağıyla kapıya basarken, sağ eliyle de direksiyonu tutup ayakta duracak şekilde otomobili kullanmaya başladı. Bir süre sonra direksiyonu da bırakan R.A., arkasından kendisini cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşına poz vermeyi de ihmal etmedi. R.A., tehlikeli bir şekilde seyir haline devam ederken, otomobilin üzerine de çıktı ve iki ayağını sürücü tarafında bulunan açık kapıya uzatıp, tavanda oturdu. Yan koltuğunda bulunan arkadaşı ise sürücü koltuğuna gelerek önce cep telefonuyla gelen motosikletli arkadaşlarını çekti, daha sonra ise o da iki ayağını otomobilden dışarı sarkıttı. R.A. ve arkadaşı bir süre bu şekilde otomobille ilerlerken, rahat tavırları dikkati çekti.

'AYAKTA GENE KULLANIRIM'

Tehlikeli bir şekilde kara yolunda seyreden R.A., sosyal medyada paylaştığı görüntüleri, 'Ayakta yine kullanırım', 'Otomatik şoförsüz hız sabitleyici Tofaş'tan daha fazlası' yazılarıyla paylaşırken, her yazının ardına ise gülen yüz ifadesi koydu.

otomobili-kapisina-cikip-tavanina-oturarak-kullanan-surucu-ve-arkadasina-9-bin-lira-ceza_6519_dhaphoto3

'SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TEPKİLER SONRASI KALDIRDI'

R.A., otomobille yaptığı tehlikeli sürüşü ve hareketleri ise sosyal medyasında müzik eşliğinde paylaştı. Ölüme meydan okunan görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından tepki topladı. Bunun üzerine R.A., görüntüleri kaldırdı. Kaldırmasına rağmen bazı kullanıcıların videoları paylaşmaya devam etmesine sinirlenen R.A., tepki gösterdi.

otomobili-kapisina-cikip-tavanina-oturarak-kullanan-surucu-ve-arkadasina-9-bin-lira-ceza_6519_dhaphoto2

'PARA CEZASI UYGULANDI'

Tehlikeli araç kullanan sürücünün bulunması için Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan R.A. ile araçta bulunan A.T.'ye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ve 2 bin 833 lira trafik cezası olmak üzere toplamda 9 bin 133 TL ceza uygulandı.

otomobili-kapisina-cikip-tavanina-oturarak-kullanan-surucu-ve-arkadasina-9-bin-lira-ceza_6519_dhaphoto1

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olayFenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya

En Çok Okunan Haberler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu: İstanbul'a hayırlı olsun

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu: İstanbul'a hayırlı olsun

Esra öğretmenin kahreden ölümü

Esra öğretmenin kahreden ölümü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.