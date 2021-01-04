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  4. Sürücü kontağı çevirdiği an araç alev alev yandı

Sürücü kontağı çevirdiği an araç alev alev yandı

04.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te aracını çalıştırmak isteyen sürücünün kontağı çevirmesiyle motor kısmından çıkan alevler yangına neden oldu.Alınan bilgiye göre olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak üzerinde yaşandı.

Bilecik’te aracını çalıştırmak isteyen sürücünün kontağı çevirmesiyle motor kısmından çıkan alevler yangına neden oldu.
Alınan bilgiye göre olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak üzerinde yaşandı. Recep E. isimli sürücünün 11 AN 081 plakalı otomobilini çalıştırmak için marşa basmasıyla motor kısmı alev aldı. Bir anda büyüyen alevler yangına neden oldu. Yangını fark eden sürücü hemen kendini araçtan dışarı attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri civardaki diğer araçlar zarar görmeden yanını söndürdü. Yanan aracın motor kısmının hasar aldığı öğrenildi.

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