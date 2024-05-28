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  4. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

28.05.2024 01:21
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Adana'nın Kozan ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Koza- Adana karayolu Hacı Ahmetli mevkisinde meydana geldi. Halil İbrahim Yatmaz (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sürücü ile otomobildeki Mustafa Yatmaz, Mustafa Egemen Yatmaz, Melike Yatmaz ve Belinay Yatmaz, araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 5 yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana facia
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