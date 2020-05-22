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Sürücü kursları 1 Haziran'da açılıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.05.2020 08:59 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren sürücü kursları kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Sürücü kursları 1 Haziran'da açılıyor

Akdeniz Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Seyfi Moroğlu, konuya ilişkin açıklamasında, “Koronavirüs sebebiyle 16 Mart'ta kapanan sürücü kurslarımız 1 Haziran'da açılıyor. Hükümetimiz tarafından uygulanan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'da eğitim ve öğretime başlayacağız. İlk etapta teorik ve direksiyon eğitimleri yarım kalan kursiyerlerimizin, kaldıkları yerden eğitimlerine devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kontrol altına alınan salgının en ufak bir zaafiyete uğratılmaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Moroğlu, hükümetten beklentilerini de dile getirdi.

Moroğlu, bazı illerde seyahat kısıtlamalarının devam ettiğini, bu nedeniyle şehir dışında bulunan kursiyerlerinin bulundukları illerde e-sınava girmelerine imkan tanınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çoğunluğu 20 yaş altı olan kursiyerlerimizin kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyoruz. Direksiyon sınavları hafta sonları yapıldığından gerekli izinlerin verilmesi de öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor."

Seyfi Moroğlu, salgın nedeniyle kapatıldıkları iki buçuk aylık sürede sürücü kurslarının çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerek, "Diğer sektörlere ve işletmelere tanınan mücbir sebep kapsamına sürücü kursları dahil edilmemiştir. Böyle olunca da işyeri kiraları ödenememiş, SGK ve vergi ödemelerimiz ertelenmemiştir. Bu konudaki beklentilerimizin dikkate alınmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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