HABER

Sürücü kursu aracına arkadan çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 21:02 | Son Güncelleme

Karabük’te sürücü kursu eğitim aracına arkadan otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametinden Karabük’e seyir halinde olan B.T.

Karabük’te sürücü kursu eğitim aracına arkadan otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametinden Karabük’e seyir halinde olan B.T. idaresindeki 37 HE 977 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halinde bulunan sürücü kursiyeri A.B.A idaresindeki 78 DC 053 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada B.T. ve yanında bulunan Ö.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERMerve Özbey mutlu haberi verdi!Merve Özbey mutlu haberi verdi!
Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandıOto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Gül: "Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok"Adalet Bakanı Gül: "Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hemzemin geçitte facia! Ölü ve yaralılar var

Hastane karıştı! Masanın üstüne çıkıp doktoru tekmeledi

Hastane karıştı! Masanın üstüne çıkıp doktoru tekmeledi

Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Gözaltına alındı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK yine sivilleri hedef aldı

MSB duyurdu: PKK yine sivilleri hedef aldı

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Millete soralım

'Kamuoyu önünde tartışalım, referanduma kadar gider'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.