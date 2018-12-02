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Sürücü kursu sahibi, iş yerinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de sürücü kursu sahibi İzzet Y.

Sürücü kursu sahibi, iş yerinde intihar etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sürücü kursu sahibi İzzet Y. (35) iş yerinde tüfekle intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa caddesi üzerindeki Meydan İş Hanı'nda meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen sürücü kursu sahibi İzzet Y., işyerinde tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyan diğer işyeri çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İzzet Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İzzet Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Sürücü kursu sahibi, iş yerinde intihar etti

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