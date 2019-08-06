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Sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

AYDIN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ferdi Demir (39) öldü, yanındaki eşi Candan Demir (37) ise yaralandı.

Sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ferdi Demir (39) öldü, yanındaki eşi Candan Demir (37) ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Aydın- Muğla karayolunda Yenipazar ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Muğla'dan Aydın'ın Efeler ilçesi yönüne giden Ferdi Demir yönetimindeki 48 R 5292 plakalı hafif ticari araç, önce refüje, ardından yön tabelalarının bulunduğu direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ferdi Demir ve eşi Candan Demir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin arından Demir çifti, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Ferdi Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi Candan Demir'in tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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