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Sürücü pedalları karıştırınca araç 8 metrelik otopark duvarından uçtu

19.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla birlikte 8 metrelik otopark duvarından uçarak yan binadaki otoparka düştü.

Ankara’da bir sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla birlikte 8 metrelik otopark duvarından uçarak yan binadaki otoparka düştü. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.
Olay, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde pedalları karıştırarak yanlış pedala basan ve aracın kontrolünü kaybeden sürücü, ikamet ettiği binanın 8 metrelik otopark duvarından telleri kırarak yan binanın otoparkına uçtu. Uçan araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Ters dönen araçta sıkışan kadının yardımına çevre sakinleri koşarak, şoka giren sürücüyü araçtan çıkardılar. Olaydan sonra bölgeye intikal eden 112 ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazazedeyi hastaneye götürdüler. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmazken, sürücü kadının hafif yaralandığı öğrenildi. Kazaya karışan iki araç perte çıkarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
Kazaya tanık olan bina görevlisi, "Evde gürültüyü duydum, gürültüyü duymam üzerine dışarıya çıktım. Arabanın kaza yaptığını gördüm. Yaralı arabanın içindeydi. Kurtulmak için müdahalede bulunduk. Yaralıyı arabadan çıkardık. Arabada yukarıdan panik halinde geriye takmış. O şekilde düşmüş. Sesi duydum, ses üzerine çıktım. Bir yaralı vardı. Onu da gerekli mercileri aradık. Geldiler gerekli müdahalede bulundular" dedi.

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