HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sürücü sınavı yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sürücü sınavı yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 18:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücü adayının direksiyon sınavı verdiği araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Kaza 17.30 sıralarında Gebze Mevlana Mahallesi yeni adliye yolu üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücü adayının direksiyon sınavı verdiği araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza 17.30 sıralarında Gebze Mevlana Mahallesi yeni adliye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde bir sürücü kursuna ait Hyundai marka 41 YN 814 plakalı araç, sürücü adayının sınava tabi tutulduğu sırada yol üzerinde durdu. Bu sırada seyir halinde olan Sevgi D. İdaresindeki 34 TZ 4639 plakalı motosiklet ise duramayarak sürücü kursu aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Sevdi D. yola savrularak yaralandı.
Kaza sonrasında sürücü kursu görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü Sevgi D., Farabi eğitim ve araştırma hastanesi ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasındaki çatışmada şok görüntülerİki ülke arasındaki çatışmada şok görüntüler
Botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Yeni gelişmeBotoks sonrası hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme
Polisle tartıştığı için gündeme gelen İhsan Barutçu kimdir?Polisle tartıştığı için gündeme gelen İhsan Barutçu kimdir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Oğlunu dinlemedi! Yeni bikinili poz
Oğlunu dinlemedi! Yeni bikinili poz
İğrenç olay kamerada! Kucağında götürüp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay kamerada! Kucağında götürüp cinsel saldırıda bulundu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı
İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Avcılar'da evli çiftin sır intihar girişimi
Evli çiftin sır intihar girişimi!
Botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme
Botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme
Sağlık Bakanı Koca: En iyi çözüm tedbirdir
Bakan Koca: En iyi çözüm tedbirdir
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.