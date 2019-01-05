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Sürücü sis nedeniyle çukuru fark edemedi, otomobil şarampole devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 21:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüsünün fark etmediği çukura giren otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi.

Haci BOZKURT /KAHTA (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüsünün fark etmediği çukura giren otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolu Narince köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Kasım Çelik'in kullandığı 31 RU 353 plakalı otomobil yoğun sis nedeniyle yolda fark edilmeyen çukura girerek kontrolden çıktı. Takla atarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çelik ile otomobildeki 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtulurken ismi henüz öğrenilemeyen eşi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Kasım Çelik, yoldaki çukura girdikten sonra kontrolü yitirdiğini ifade ederek, "Yolda sis vardı. Normal seyir halinde gidiyordum. Sisten dolayı görüş mesafesi çok azdı. Aniden önümdeki çukura girince araç kontrolümden çıktı. Taklalar atıp şarampole düştük. Allah için verdiğimiz sadakamız vardı. Yoldaki bu çukurların acilen doldurulması lazım. Aksi takdirde büyük kazalar yaşanabilir" dedi.

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