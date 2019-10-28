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Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 20:59 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü şoka girdi, yanında iki kişinin olduğunu öne sürdü.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü şoka girdi, yanında iki kişinin olduğunu öne sürdü. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede yaralı ararken, hastaneye kaldırılan sürücü ile tekrar irtibata geçilince başka yaralı olmadığı anlaşıldı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hakkı Tutak yönetimindeki 01 ABP 828 plakalı eşya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kamyonetten çıkardı. Kazanın şokunu yaşayan sürücü, yanında iki kişi daha bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri çevrede yaralı aramaya başladı. Ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç elde edilemedi. Daha sonra kamyonet çekici ile kaldırılarak altında yaralı arandı ancak kimse bulunamadı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan sürücü ile tekrar irtibata geçen polis, sürücünün yanında kimse olmadığını belirledi.
Kamyonette bulunan eşyalar etrafa saçılırken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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