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Sürücü şoka girdi! Döner salonunda korkutan anlar

07.10.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de bir sürücü, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basması sonucu döner salonuna daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada şok geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sürücü şoka girdi! Döner salonunda korkutan anlar

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.B., otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza bastı.

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DÖNER SALONUNA DALDI

Döner salonuna dalan otomobil, bina kirişine ve camekana çarparak durabildi. Kaza sırasında salonda oturan bazı vatandaşlar ise facianın eşiğinden döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZANIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Kazanın şokunu atlatamayan sürücü Y.E.B. hastaneye kaldırılırken, eşi ve bir çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Döner salonunda oturan bir kadının gözüne sıçrayan cam ise sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından kazalı otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

KAZA ANINI ANLATTILAR

Döner salonunu personeli Melike Korkun, "Burada tezgahtaydık, karşıdan araba geldi. Yönünü bize doğru kırdı, sonra direk geldi. Sonra çocuk sandalyedeydi, yere düştü. Çocuğu falan kontrol ettim. Şoför şoktaydı sadece, herhangi bir yaralanma yoktu" dedi.

Kaza anını anlatan Ali Türker ise, "Araç park etmek üzereydi buraya kaldırımın üzerine çıkıyordu. Büyük ihtimalle vitesi karıştı. Araç da otomatik vitesti zaten. Buradan fırlayınca gaza mı bastı nasıl oldu? Araba direkt oraya girdi. Ben hemen gittim, kontağını falan kapattım. Kapısını açtım, hanımı falan dışarıya çıktı. Ondan sonra da 112’yi aradım" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şok Kırıkkale
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