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Sürücü telefona daldı, araç kaldırıma çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Batman’da iddiaya göre, cep telefonu kullanarak yolda ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırıma çarparak yan yattı.

Sürücü telefona daldı, araç kaldırıma çarparak durabildi

Batman’da iddiaya göre, cep telefonu kullanarak yolda ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman merkez Bayındır Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü direksiyon başındayken telefon kullanmaya başladı. Dikkati dağılan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 36 E 6196 plakalı araç kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada kadın sürücü Z.S. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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