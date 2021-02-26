HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sürücü ve yolcunun polis memuruyla ilginç diyaloğu

Sürücü ve yolcunun polis memuruyla ilginç diyaloğu

26.02.2021 23:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince durdurulan bir araç sürücüsü ve yanındaki yolcunun polis memuruna ilginç soruları şaşırttı.Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 21.00’den sonra Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Tiyatro Kavşağı’nda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 34 BPN 198 plakalı otomobili durdurdu.

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince durdurulan bir araç sürücüsü ve yanındaki yolcunun polis memuruna ilginç soruları şaşırttı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 21.00’den sonra Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Tiyatro Kavşağı’nda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 34 BPN 198 plakalı otomobili durdurdu. Maske ve kısıtlama muafiyet belde kontrolü yapan trafik ekipleri sürücü Muhammet T. (30) ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının kısıtlamadan muaf olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirilen sürücü polis ekiplerine, “Bende arkadaşa dedim ki, ‘Burada yasak yok mu? Bu kadar insan sokakta’ diye ilginç bir yorumda bulunurken, arkadaşı ise, “Valla inanır mısınız baya bir zamandır sokaklarda polis görmüyorum gece yarısı” dedi. 24 saat uygulama yapılan kavşakta bu yorumlar üzerine polis memuru da, “O zaman sen yanlış yerlerde geziyorsun, burada 24 saat uygulama denetim var” diyerek sürücü ve arkadaşına cevap verdi. Polis memuruna ilginç soru sormayı bırakan sürücü bu kez uygulamayı görüntüleyen kameramana, “Dayı ne çekiyorsun” diye sordu. Sürücü ve arkadaşı yapılan kontrollerinin ardından gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıpGökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenlerCV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kısıtlama başladı! İşte bütün detaylar

Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Pencereden düşen çocuğu, çamaşır ipi kurtardı

Pencereden düşen çocuğu, çamaşır ipi kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.