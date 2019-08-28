Sürücü yanan brandayı attı, 1 hektarlık makilik ve otluk alan kül oldu

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesi Kemiklialan köyü yakınlarında kamyonet sürücüsü, alev alan brandayı söküp, yol kenarına atınca yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan yanarak, kül oldu.

İddiaya göre, İbrahim Sezgin, seyir halinde olduğu 17 NJ 273 plakalı kamyonetin brandasının alev aldığını gördü. Kemiklialan köyü kavşağında durdurduğu kamyonetin brandasını söküp, yol kenarına attı. Ancak rüzgarın da etkisiyle alevler, makilik ve otluk alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Lapseki ve Umurbey Belediyeleri itfaiye ekipleri ile orman ekipleri arazözlerle müdahale etti. Yangın güçlükle söndürüldü. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'in olay yerine gelerek, bilgi aldığı yangında yaklaşık 1 hektarlık makilik ve otluk alanının kül olduğu bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, sürücü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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