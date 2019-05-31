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Sürücüler çocuklara dağıtılan seyahat karnesi ile gözetlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Konya’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını arttırdı.

Konya’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını arttırdı. Sürücülerin emniyet kemeri, hız ve kontrollü sürüşünü denetlemek amacıyla araç içeresindeki çocuklara seyahat karnesi dağıtıldı. Dağıtılan karneleri dolduranlara ise Bakanlık tarafından bisiklet hediye edilecek.
Yaklaşan Ramazan Bayramıyla birlikte vatandaşlar tatil ve ziyaret için yollara bugün itibariye çıkıyor. Her yıl onlarca can kaybının yaşandığı yollarda bu bayram can kaybının en az seviyeye indirilmesi için Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından anlamlı bir etkinlik başlatıldı. Başlatılan proje ile birlikte Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından araçta bulunan çocuklara oyuncak ile seyahat karnesi projesi tanıtıldı. Araçtaki çocuklar, karne ile birlikte arabayı kimin kullandığını ve plakasını yazacak, daha sonra sürücü yayalara yol verdi mi, emniyet kemeri takılı mı, hız kurallarına uyuyor mu şeklinde değerlendirmeye alacak. 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatil dönemi süresince çocuklara yönelik başlatılan "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla en başarılı 100 karneyi dolduran çocuk, bisikletle ödüllendirilecek. Trafikte çocuklar, araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları bu karneye işleyecek.
Proje kapsamında çocuklara karnelerini ve hediyeler dağıtan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “İlköğretim çağındaki yavrularımıza karne veriyoruz, bu sayede anne ve babalarını yani sürücüyü denetleyecekler. Hata yapıp yapmayacakları konusuyla ilgili emniyet kemerini takıyor mu? Hız yapıyor mu? Dikkatsiz araç kullanıyor mu gibi çocuklarımızın rahatlıkla gözlemleyeceği konular bunlar bu konularda dağıtılan karneleri dolduranlara ise bisiklet hediye edilecek” dedi. Uygulama kapsamında durdurulan sürücüler ise projeden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

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