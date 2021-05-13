Sürücüler dikkat: İşte İstanbul'un en çok kaza yapılan 10 noktası

İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 338 kişi de yaralandı.

MEGAKENTİN KARA NOKTALARI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışmasını güncelledi.

Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 10 nokta belirlendi.

Buna göre, söz konusu tarihlerde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı.

Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı takip etti.

İŞTE İSTANBUL'UN 10 KARA NOKTASI

İstanbul'da 2020'de trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı:

KAZA YERİ KAZA SAYISI