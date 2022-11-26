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Sürücüler dikkat! Sayılı günler kaldı, cezası 1152 TL

26.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala peş peşe uyarılar geldi. Uygulamada ticari araçlara zorunluluk getirilirken özel otomobiller için yasal bir zorunluluk yok. Uzman isimler güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi. Kış lastiği olmayan araçlara 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. İşte haberin detayları...

Sürücüler dikkat! Sayılı günler kaldı, cezası 1152 TL

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren başlayacak olan uygulamada ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yapılacak. Denetimlerde kış lastiği bulunmayan araçlara 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Uzman isimler sadece ticari değil, tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi.

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ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 1 ARALIK İLE 1 NİSAN ARASINDA GEÇERLİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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CEZASI 1152 TL

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşların ve ticari araç sürücülerinin, kış lastiği ile standartlara uygun lastik kullanımı konusunda göstereceği hassasiyet ve dikkatin, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, kış lastiklerinin 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklığının 7 santigrat derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği tercih edilmelidir. Hava basıncı her 10 santigrat derecede 1-2 PSI veya 0,07 ila 0,14 bar düşmektedir. Aracın önerilen lastik basıncı bulunmalı ve iki haftada bir lastik basıncı kontrol edilmelidir."

Kaynak: AA

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