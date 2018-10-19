HABER

Sürücüler 'drone'dan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 19:14 | Son Güncelleme

UŞAK'ta drone ile havadan denetim yapan trafik polisleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

Sürücüler 'drone'dan kaçamadı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta drone ile havadan denetim yapan trafik polisleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. Denetimler sırasında ön koltukta kucağında bebeği ile oturan anne uyarılarak, arka koltuğa geçmesi sağladı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Uşak-Gediz Karayolu Beylerhan Köyü Kavşağı'nda. bugün drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde hatalı sollama, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, makas atma, cep telefonu ile görüşme yaparak kazalara davetiye çıkaran ve emniyet kemeri takmayan sürücüler havadan drone ile görüntüledi, ardından para cezası kesildi. Denetimler sırasında ön koltukta kucağında bebeği ile oturan anne, uyarılarak, aracın arka koltuğa geçmesi sağladı. Ayrıca ekipler, aynı aracın sürücüsüne emniyet kemerini kullandığı için teşekkür etti.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Manisa, Afyon, Denizli ve Gediz ilçesi istikametinde, geliş ve gidiş olmak üzere, 5 Ekim'den buyana 190 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, trafik kazalarının ülke gündeminden çıkarılması için çaba göstermeye ve bu tür uygulamalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Sürücüler 'drone'dan kaçamadıSürücüler 'drone'dan kaçamadı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin attığı poşetten eroin çıktıPolisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin attığı poşetten eroin çıktı
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!

Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.