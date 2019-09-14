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Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 09:20 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yalıncak mahallesinde yol ortasındaki direkler sürücüleri hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor.

Trabzon’un Yalıncak mahallesinde yol ortasındaki direkler sürücüleri hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor. Lüks binaların yer aldığı yerde yol çalışması nedeniyle henüz sökülmeyen elektrik direkleri sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler iki direk yüzünden zaman zaman hangi taraftan geçecekleri konusunda karar veremediklerini belirtirken, kontrollü geçmeye çalıyor.
Trabzon’da iki direk arasında geçmenin normal olduğunu belirten sürücülerden Mustafa Zembil, bazen hangi taraftan geçeciğini şaşırdıklarını belirterek karar vermekte zorlandıklarını söylüyor. Aynı güzergah üzerinde yaklaşık 30-40 metre mesafede yol ortasında bulunan elektrik direği de sürücülere zor anlar yaşatırken direklerin bir an önce sökülmesi istendi.
Yoldaki direklere alıştığını belirten Zembil, kontrollü bir şekilde geçmeye çalıştığını ifade ederek, “Her güç geçtiğimiz için artık alıştım. Trabzon’da iki direk arasında geçmek normal. Burada yol çalışmaları yeni başladığından elektrik direkleri henüz sökülmedi. Bazen yolun sağından geçmem gerekirken solundan geçiyorum. Zaman zaman da iki direk ortasından geçiyorum. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde geçiyoruz” dedi.
Bazı sürücülerde iki araç yan yana geçiş yaptığı zaman nereden geçeceklerine karar veremedikleri için korku yaşadıklarını belirtirken yayalarda iki araç yan yana geçtiği zaman yoldan geçemediklerini söylediler.

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor
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