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Sürücüler, videolarla uyarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde trafik ekipleri, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında sürücülere, yaya önceliği ve trafik kurallarına dair uyarılarda bulunarak, bilgilendirici videolar izletti.

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde trafik ekipleri, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında sürücülere, yaya önceliği ve trafik kurallarına dair uyarılarda bulunarak, bilgilendirici videolar izletti. Kapaklı'da, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda, 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' etkinliği kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Etkinliğin ana teması olan 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla sürücüler; emniyet kemeri takılması, yaya geçitlerinde yayalara tanınan yol hakkı, ışıksız kavşaklarda yaya yola adımın attığı an ilk geçiş hakkına sahip olduğu konularında uyarıldı. Ekipler, polis aracının üzerine konulan dizüstü bilgisayardan sürücülere bilgilendirici videolar da izletti.

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