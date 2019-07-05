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Sürücüler “Yaşam Tüneli” ile bilgilendiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Amasya Emniyet Müdürlüğü “Yaşam için kısa bir mola” sloganıyla uygulama noktasına kurduğu "Yaşam Tüneli" ile sürücüleri bilgilendiriyor.Sürücülerin araçları ile birlikte girdiği yaşam tünelinde sürücülere trafik güvenliği ve trafik kazalarına etken olan kural ihlalleri anlatılıyor.

Sürücüler “Yaşam Tüneli” ile bilgilendiriliyor

Amasya Emniyet Müdürlüğü “Yaşam için kısa bir mola” sloganıyla uygulama noktasına kurduğu "Yaşam Tüneli" ile sürücüleri bilgilendiriyor.
Sürücülerin araçları ile birlikte girdiği yaşam tünelinde sürücülere trafik güvenliği ve trafik kazalarına etken olan kural ihlalleri anlatılıyor. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Mustafa Şahin, “İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla birlikte 32 ilimizde eş zamanlı olarak hayata geçirilen bir proje. Bu projenin sloganı ’Yaşam için kısa bir mola’ projesinin ismi de Yaşam Tüneli. Buradaki hedef kitlemiz özellikle şehirler arası güzergahlarda araç kullanmakta olan sürücülerimiz ama şehir içinde de araç kullanan sürücülerimiz üzerinde de bu çalışmaları yürütmekteyiz. Burada özellikle temel bir amaç var. Bu amaç da trafik güvenliği ve aynı zamanda trafik kazalarına sebebiyet veren kural ihlalleriyle de ilgili olarak da insanlarımızı, sürücülerimizi bilgilendirmek ve bu konuda bilinçlendirmek. Burada güvenli bir şekilde arkadaşlarımız araçları aldıktan sonra bu platformun, yaşam tünelinin bir giriş, bir çıkış kısmı var. Araçlarımız güvenli bir şekilde giriş kısmından içeri alınıyor, içeride özellikle de emniyet kemeri, yine ülkemizde trafik kazalarının temel nedenlerinde biri olan hız faktörü, yakın takip, hatalı sollama gibi önem arz eden ve bizleri kazalara sürükleyen bu gibi konularda önce kazaları sonra da eğitsel videolarla birlikte buradaki sürücülerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.
Araçlardan birini durduran ve yaşam tüneline yönlendiren polis memuru Mustafa Şahin ve diğer memurlar sürücüye kolonya ve çikolata ikram etti. Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren sürücü İsmail Hakkı Yaşar, “Güzel bir uygulama sürücüler için, yayalar için güzel, iyi bir uygulama. Tüm sürücülerin uymasını rica ediyorum” diye konuştu.
Yaşam tüneline alınan sürücüye sinevizyon eşliğinde emniyet kemeri takılması, takip mesafesinin korunması ve hatalı sollama yapılmaması ile ilgili videolar izletildi.

Sürücüler “Yaşam Tüneli” ile bilgilendiriliyor

Sürücüler “Yaşam Tüneli” ile bilgilendiriliyor

Sürücüler “Yaşam Tüneli” ile bilgilendiriliyor

Sürücüler “Yaşam Tüneli” ile bilgilendiriliyor

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