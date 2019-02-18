HABER

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de trafik ekiplerince yapılan ’emniyet kemeri’ uygulamasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki (KGYS) kameralar ile tespit edilen kural ihlali yapan sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza kesildi.Kırıkkale’de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Hürriyet Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’emniyet kemeri’ uygulaması yapıldı.

Kırıkkale’de trafik ekiplerince yapılan ’emniyet kemeri’ uygulamasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki (KGYS) kameralar ile tespit edilen kural ihlali yapan sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza kesildi.
Kırıkkale’de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Hürriyet Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’emniyet kemeri’ uygulaması yapıldı. Emniyet kemeri uygulamasının yanı sıra telefonla konuşan, ters yöne giren, kasksız motosiklet kullanan sürücüler de KGYS kameraları tarafından tespit edildi. Burada yapılan 1 saatlik uygulamanın ardından kural ihlali yapan sürücülere 8 bin 55 TL idari para cezası kesildi.
KGYS ile uygulamaların devam edeceğini ifade eden Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, “Günün değişik saatlerinde, günün değişik günlerinde rutin olmayan şekilde değişik zamanlarda bu uygulamaları biz burada gerçekleştiriyoruz. Bugünkü yaptığımız uygulamada saat 11.00 ile 12.00 saatleri arasında ilimizde Hürriyet Caddesi Meydan Kavşağı’nda emniyet kemeri kullanmadığını tespit ettiğimiz yaklaşık 10 aracımıza, yine seyir halindeki cep telefonu kullanan 2 sürücü arkadaşımıza biz gerekli idari para cezası işlemlerini yaptık. Bununla beraber seyir halindeyken yine emniyet kemeri takılı olan sürücülerimize de yine kontrol edildiklerini bilmeleri manasında uyarılarda bulunduk. Bu konuda çalışmalarımız şehrimizin değişik noktalarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri ile devam edecek. Biz bu uygulamaları vatandaşlarımızın yüzüne karşı işlem yapıldığını ve kendilerinin de kameralar tarafından işlem yapıldığını bilinmesini istiyoruz. Dikkat etmelerini istiyoruz. Trafik kuralları bizlerin güvenliği ve can sağlığı için var” dedi.

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza

Sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.