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Sürücülere emniyet kemerinin önemi uygulamalı anlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

Konya’da Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak sürücülere emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramında meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek amacıyla Türkiye genelinde başlatılan trafik uygulamaları kapsamında Konya’da da Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ankara Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Sürücülere emniyet kemerinin önemi uygulamalı anlatıldı

Konya’da Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak sürücülere emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramında meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek amacıyla Türkiye genelinde başlatılan trafik uygulamaları kapsamında Konya’da da Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ankara Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi. Denetimde ilk önce emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilerek, emniyet kemeri takmadıklarında neler olabileceğini gösteren videolar izletildi. Ardından sürücüler, emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilerek, saatte 55 kilometre hızla yapılan bir kazada meydana gelebilecek bir takla anı uygulamalı olarak gösterildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da denetlenen sürücülerle bir süre sohbet ederek, onlara emniyet kemeri takmaları konusunda ikazda bulundu.
Denetim sırasında açıklamalarda bulunan Vali Cüneyit Orhan Toprak, “Bizim için çok büyük önem arz eden bir Kurban Bayramına daha yaklaşıyoruz. Bayramlar bizler için mutluluk, sevinç vesilesidir. Ailelerin, çocukların, eş, dost, akrabanın birbirlerine kavuştuğu mutluluk günleridir. Biz bunları acı günlere çevirmemek, acı hatıralara çevirmemek üzere devlet olarak büyük bir seferberlik başlatmış bulunuyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu göreve geldiğinden beri yılda bizlere binlerce cana mal olan bu kazaları, maddi kayıplara sebep olan bu acıları ortadan kaldırabilmek amacıyla büyük bir seferberlik başlattı. Bunlarla ilgili çalışmaların ne şekilde yürüdüğünü görmek de bizlerin hem vali hem emniyet müdürü olarak hem de il jandarma komutanı olarak da görevimiz. Bunları gözlemlemek, denetimleri çalışmaları yerinde izlemek de bizim asli vazifemiz. Biz de trafik güvenliğini sağlamak, sürücülerimizin, yolcularımızın can ve mal emniyetini temin edebilmek üzere yoğun bir seferberlik ilan ettik Konya ilimizde. Emniyet teşkilatımız 217 ekip, 496 personel yine aynı şekilde jandarma teşkilatımız 126 ekip 486 personelle beraber şehirler arası yollarda 12 kilometrede bir ekibimiz düşecek şekilde tertibatlarını aldılar. Tabii bunun yanında da şehir içinde de ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle biz bu planlamayı yaptık ve bu bayram öncesi bugün ve yarın bir de dönüş tarihleri olmak üzere bu güzergahlarda tedbirlerimizi yoğunlaştırdık” dedi.

Otobüsler sivil personeller tarafından denetlenecek
Yolcu taşımacılığının büyük çoğunluğunun otobüslerle gerçekleştiğini kaydeden Vali Toprak, “Onun içinde biz, emniyet teşkilatımız ve sorumluluk sahasına göre jandarma teşkilatımız bu otobüslerimizin hareket yerleri olan otogarların çıkışında tedbirler aldık. Buralarda otobüslerin hem evraklarını hem elektronik sistemlerini bir denetime tabi tutuyoruz. Ayrıca görevlendirmiş olduğumuz sivil personel kendini belli etmemek suretiyle otobüste yolcu olarak yer alıp, sürücünün ve aracın emniyetini, güvenliğini, seyrin kurallara, mevzuata ve fiziki şartlara uygun olup olmadığını denetliyor. Otobüs şoförlerimizin zaten dikkatli olan seyirlerini daha da dikkatli hale getirmelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.
Trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıplarının terör kayıplarından bile fazla olduğunu dile getiren Vali Toprak, “Bu can kayıplarını karayollarımızda engellemek üzere, emniyetimiz, jandarmamız, bütün görevlilerimiz bayram demeden, seyran demeden görevlerinin başında ve burada fedakar bir şekilde görevlerini icra ediyorlar. Buradan yola çıkacak sürücülerimize de bu kurallara uymalarını, öncelikle aşırı sürat yapmamalarını, yakın takip yapmamalarını, araçlarının her türlü teknik donanımlarının çalışır vaziyette olmasını denetleyip yola çıkmalarını özellikle kardeşlerimizden rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Denetlenen sürücüler ise, uygulamanın kendileri için oldukça yararlı olduğunu belirtti.

Sürücülere emniyet kemerinin önemi uygulamalı anlatıldı

Sürücülere emniyet kemerinin önemi uygulamalı anlatıldı

Sürücülere emniyet kemerinin önemi uygulamalı anlatıldı

Sürücülere emniyet kemerinin önemi uygulamalı anlatıldı

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