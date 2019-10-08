Sürücülere not veren öğrenciler ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 14 öğrenci, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" etkinliği kapsamında bisikletle ödüllendirildi. İçişleri Bakanlığı, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve çocukların trafik bilincini geliştirmek için başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında, Ramazan Bayramı'nda, "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" etkinliği düzenledi. Ülke genelinde yapılan etkinlikte çocukların seyahat sırasında başta ebeveynleri olmak üzere sürücülere verdiği notlar ile sürücü hatalarına ilişkin görüşleri içeren "Sürücü Seyahat Karneleri", İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındı. Sosyal medya hesabından paylaşılan karnelerin değerlendirilmesi sonucu, İstanbul'da 14 öğrenci bisikletle ödüllendirildi. Bisikletler, Bakırköy Kartaltepe İlkokulu'nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Törene katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, ödül alan çocukları kutlarken, trafik gibi önemli bir meselede çocukları bilinçlendiren öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü de trafik meselesinin dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de problemi olduğunu söyledi. "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi terör meselesi kadar önemli bir mesele. Her sene binlerce canımızı trafik kazalarında feda ediyoruz." diyen Günlü, trafik kazalarında çok büyük can ve mal kayıpları yaşandığını belirtti. Trafikte can kayıplarının önüne bir türlü geçilemediğine değinen Günlü, şöyle devam etti: "Biz biliyoruz ki trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili düzeltilmesi gereken birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi, trafikte kullandığımız araçlar, bu araçların standardının yükseltilmesi, daha iyi araçların kullanılması. Çok şükür bakıyoruz ki her geçen gün yollarda gördüğümüz araçların standardı yükseliyor. Artık sokaklarda çok da fazla kötü araç görmüyoruz. İkinci unsur yollar, çok şükür ülkemizde çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Yollarımızın kalitesi, standartları geçmişle mukayese edilemeyecek kadar iyileşti. Bir diğer husus trafik kurallarına uyulması konusunda uygulanan cezalar, yaptırımlar. Bu cezaların ve yaptırımların caydırıcılığı. Baktığımız zaman bu da çok ciddi arttı."