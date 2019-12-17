HABER

Sürücülere sis uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:24 | Son Güncelleme

Meteorolojiden Edirne ve çevresi için 3 gün sis uyarısı geldi.

Meteorolojiden Edirne ve çevresi için 3 gün sis uyarısı geldi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha etkili olacağı ön görülen sis için sürücülerin, görüş mesafesinden dolayı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Edirne’de, Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerden 3 gün boyunca aşırı sis uyarısı geldi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

Selimiye sis nedeniyle gözden kayboldu
Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, Selimiye Cami, sis nedeniyle adeta gözden kayboldu. Kentin bir diğer simgelerinden olan tarihi taş köprüler de sis nedeniyle gözden kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden sis hadisesi ile ilgili uyarı geldi. 17-20 Aralık 2019 tarihleri arasında sisin bölgede etkili olacağı belirtildi. Söz konusu sis hadisesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücülerin trafikte daha dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
İzmir’deki ‘Las Tesis’ gösterilerinde gözaltına alınanlar serbestİzmir’deki ‘Las Tesis’ gösterilerinde gözaltına alınanlar serbest
Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadıBalıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Çok tartışılmıştı! Balıkçılarla ilgili yeni gelişme

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

1 milyon lira ödülle aranan turuncu listedeki terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Servet Demir öldürüldü

HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş gözaltına alındı

HDP'li bir isim daha gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.