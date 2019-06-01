Sürücülere trafik notunu çocuklar verecek

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, trafik uygulama noktasında sürücülere ‘sürücü seyahat karnesi’ uygulamasını tanıttı, çocuklara da doldurarak sosyal medyada paylaşacakları karneleri dağıttı.

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Bursa karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında trafik denetimlerine katıldı. Uygulamaya Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Demirtaş da eşlik etti. Polis ekiplerince durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Kaymakam Yılmaz, İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘sürücü seyahat karnesi’ uygulamasını anlattı. Çocukların aracı süren ebeveynine not vererek dolduracağı karneyi sosyal medyada paylaşacağı uygulama ile trafikte güvenli sürüşü sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, “Bayram öncesinde yolcularımızın sürücülerimizin, kurallara uyması anlamında, kuralların uygulanması anlamında gayret gösteriyoruz. Bunun için de bugün bir uygulamaya çıktık. Sürücülerle sohbet ettik. Kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. Amacımız kurallara uyulmasının önemli olduğunun farkına varılması. Bilincin tamamen oluşması ve biliyoruz ki kurallara uymamaktan kaynaklanan çok trafik kazası oluyor. Çok canlar kaybediyoruz. Biz bunlar olmasın istiyoruz. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı çok önemli projeler var. Bunlardan birisi olarak çocuklarımıza karne dağıttık. Bu karneleri çocuklarımız sürücünün kurallara uyup uymadığını davranışlarını not ediyor. Bu karneleri doldurduktan sonra sürücüler de imzalıyor ve sosyal medya adreslerimizden paylaşıyorlar. İlk 100’e giren çocuklara bakanlığımız bisiklet dağıtacak” dedi.

KARNEYİ DOLDURUP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞACAKLAR

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘sürücü seyahat karnesi’ uygulamasında çocuklar, iki sayfalık karnede kişisel bilgileri doldurduktan sonra sürücü olan annesi ya da babasının yayalara yol verip vermediğini, emniyet kemeri takıp takmadığını, cep telefonu ve hız kurallarına uyup uymadığını işaretledikten sonra ‘trafikkarnem’ etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Bakanlık paylaşım yapan çocuklar arasından 100 kişiye bisiklet hediye edecek.

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