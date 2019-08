Sürücülere 'yaşam tüneli'nde kaza izletildi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM- Erzincan karayolundaki kontrol noktasında denetleme yapan trafik polisleri, sürücüleri yol kenarına kurdukları yaşam tüneline yönlendirerek, kural ihlali sonucu meydana gelen kazalarla ilgili görüntü izletti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte Erzurum- Erzincan karayolunun 25'inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden Vali Okay Memiş, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ramazan Bayramı'nda kırmızı düdük uygulamasının yapıldığını Kurban Bayramı'nda ise 'Kemerin Ses Getirsin' sloganıyla emniyet kemerine dikkat çektiklerini belirten Vali Okay Memiş, bayram süresince bin polis ve bin 500'e yakın jandarmanın denetimlerini sürdüreceğini kaydetti. Vali Okay Memiş, bir süre sohbet ettiği sürücü ve vatandaşlara çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

YAŞAM TÜNELİNDE KAZALAR GÖSTERİLDİ