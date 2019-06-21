HABER

Sürücülere yazlık bakım uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

Bilecik’te oto tamircisi Hakan Bağırkan, araçların yaz bakımı konusunda sürücüleri uyararak, "Araçların yağ seviyesinin düşük olması motorda ciddi hasarlara yol açar" dedi.Bağırkan, yaptığı açıklamada, artık sürücülerin, kış lastiklerini çıkartıp yazlık lastiklere geçmesi gerektiğini belirterek, fren, yağ bakımlarının mutlaka yapılması istedi.

Sürücülere yazlık bakım uyarısı

Bilecik’te oto tamircisi Hakan Bağırkan, araçların yaz bakımı konusunda sürücüleri uyararak, "Araçların yağ seviyesinin düşük olması motorda ciddi hasarlara yol açar" dedi.
Bağırkan, yaptığı açıklamada, artık sürücülerin, kış lastiklerini çıkartıp yazlık lastiklere geçmesi gerektiğini belirterek, fren, yağ bakımlarının mutlaka yapılması istedi. Hakan Bağırkan, "Aracın ön düzen, kronik bakımların hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Sürücüler uzun yola çıkmadan önce mutlaka araçlarını bir ustaya göstersinler" dedi.
"Yağ seviyesinin düşük olması motorda ciddi hasarlara yol açar"
Oto tamircisi Hakan Bağırkan, araçlarda aydınlatma sistemi, yağ kontrolü, fren, klima, lastik, silecek ve motor bakımının uzun yol öncesi mutlaka yapılması gerektiğini belirterek “Arabanızın fren sistemini mutlaka kontrol ettirin. Sağlıklı fren sistemi sizi kazalardan korur. Eski lastiklerle yola çıkmayın. Eğer lastiklerin diş derinliği limitin altındaysa mutlaka değiştirin. Gece sürüşlerde farların ayarı hem sizin hem de karşı taraftan gelen sürücülerin sürüşü açısından hayati önem taşıyor. Yedek lamba bulundurun. Hem fren hem de motor yağını kontrol edin. Yağ seviyesinin düşük olması motorda ciddi hasarlara yol açar. Sileceklerinizi de kontrol edin. Silecek lastikleriniz yıpranmış ve işlevini yerine getiremiyorsa vakit kaybetmeden değiştirin" dedi.
"Lastikler çok önemli"
Bu dönemde en çok karşılaştıkları sorunlardan birisinin yağ bakımlarını ihmal edilmesi olduğunu söyleyen Bağırkan, "Yağ var mı, yok mu bakmıyorlar. Lastikler çok önemli. Zayıf lastikle yola çıkılmaz. Bu dönemde hararet sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunları yaşamak istemeyen sürücülerin de araçların radyatör, devirdaim ve soğutma sistemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Çürümeler ve su kaçırmaları olursa, bunun fark edilmemesi arızalara yol açabilir" diye konuştu.

Sürücülere yazlık bakım uyarısı

Sürücülere yazlık bakım uyarısı

Sürücülere yazlık bakım uyarısı

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Yaralı saksağan tedavi edilerek korumaya alındıYaralı saksağan tedavi edilerek korumaya alındı
Zeki Velidi Togan’ın Tarih’te Usul adlı eseri raflardaZeki Velidi Togan’ın Tarih’te Usul adlı eseri raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

Büyük kazanan yok!

Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma - Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.