Sürücüleri şaşırtan trafik levhası söküldü

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokak kesiştiği noktaya yerleştirilen trafik levhalarının hatalı olanları söküldü.
İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokağı’nın kesiştiği noktada, ortasında binaların yer aldığı 2 yolun farklı noktalarına yerleştirilen trafik levhaları sürücülerin kafalarını karıştırdı. Sokak üzerinde hem Mevlevihane Caddesi’ne hem de Himaye-i Eftal Sokağı’nı işaret eden yön levhalarının üst kısmında ise girilemez levhasının yer alması araçlarıyla bölgeye gelen sürücülerin, yön levhalarının 2 yolda hangi yönün kapalı, hangi yönün ise ters yön olduğuna karar vermekte zorlandı. Sürücülerin tepkileri üzerine Himaye-i Eftal Sokağı’nı işaret eden ‘girilmez’ levhasını, Mevlevihane Caddesi üzerindeki ‘yön’ işareti levhasını kaldırdı.
FOTOĞRAFLI
'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!
İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Okuyucu Yorumları 0 yorum