- SÜRÜCÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN 3 SANİYELİK TRAFİK IŞIKLARI

- Haliç köprüsü girişinde 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.

- Sürücüler yeşil yandığı sırada gaza basıyor ancak kırmızıda geçmek zorunda kalıyor.

- Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "Böyle bir ışığın kırmızıdan yeşile geçip, çok az bir zaman kalıp tekrar kırmızıya döndüğünde trafiğin hareket etmesi çok zor ve emniyetsiz oluyor" Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ-Buğra BENLİOĞLU-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'dan Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren ve 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.

Ayvansaray'daki yan yoldan köprüye gelmek isteyenler, katılım öncesi trafik ışıklarıyla karşılaşıyor. Yeşil ışık yandığında gaz pedalına basmaya hazırlanan sürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor. İki şeritli yoldaki ışıklar iki şerit için de farkı şekilde yanıyor.

Haliç Köprüsü'ne katılımda trafiğin kontrollü akması amaçlanarak devreye sokulduğu öğrenilen trafik ışıkları nedeniyle sürücüler, gaza mı, frene mi basacaklarını şaşırarak trafikte kargaşaya neden oluyor. Bazı sürüler yeşil ışıkta hareketlenmelerine rağmen kısa sürede değişen ışık nedeniyle kırmızıda geçiyor.

“TRAFİK IŞIĞI KOYDUĞUNUZ YER AKIŞKANLIĞI BOZMAMALI"

Trafik ışığı koyulan noktanın trafiğin akşına engel olmaması gerektiğini vurgulayan Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, “22 yıllık yol güvenliği uzmanıyım. Bunun yanı sıra güvenli sürüş eğitmeniyim. Bununla beraber trafik kazaları bilir kişisiyim. Görüntülere baktığımızda var olan trafik ışığının lokasyonu ve akışkanlığı dolayısıyla o noktadaki kırmızı ve yeşil ışığın zamanı, sinyalizasyon zamanı olarak çok kısa yandığı için arkaya doğru birikinti yükseliyor. Yani siz farkında olmadan gelip duruyorsunuz, yeşil ışıkta kalkmaya çalışıyorsunuz. Bir ticari araç kullanıcısısınız, büyük araç kullanıcısısınız ya da otomobil kullanıcısısınız. Farkında olmadan hareket etmeye başlarken kırmızı ışık yanıyor. Böylelikle arkaya doğru birikinti fazlalaştıkça trafiğin genel akışkanlığında büyük bir sorun oluyor. Yani trafik ışığı koyduğunuz yer, akışkanlığı bozmamalı, bir taraftan da trafiğin genel sıkışıklığını çözmeli, ya da yeni bir genel sıkışıklığa sebebiyet vermemeli" dedi.

Mert İntepe, "İstanbul çok kalabalık bir şehir. 5 milyona yakın arabayla hareket ediyoruz. Ve şunu biliyoruz, siz farkında olmadan günlük hareketleriniz içinde hafif bir fren yaptığınızda arkaya doğru 3 kilometrelik bir birikinti, ya da 3 kilometre sonraya sirayet eden bir kalabalık oluşuyor. Düşünün ki böyle bir ışığın kırmızıdan yeşile geçip, çok az bir zaman kalıp tekrar kırmızıya döndüğünde trafiğin hareket etmesi çok zor ve emniyetsiz oluyor" dedi.