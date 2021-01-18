HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kamerada

Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kamerada

18.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’in ara sokaklarında kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Bahçelievler’in ara sokaklarında kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin yokuşu çıkmakta zorlanarak geri döndüğü görüldü.
Yenibosna Merkez Köyaltı Sokak’ta sabah işlerine gitmek üzere direksiyon başına geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Karla kaplı sokaklarda manevra yapmaya çalışan sürücüler, zaman zaman araçların hakimiyetini kaybetti. Birçok sürücü yokuşu çıkmakta zorlanırken, kazalar da meydana geldi. Bazı sürücülerin yokuşu çıkamayınca geri manevra yaparak başka yolları tercih ettiği görüldü. Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Kırmızı listede yer alıyor! Şırnak'ta görüntülendiKırmızı listede yer alıyor! Şırnak'ta görüntülendi
Nasıl futbolcu olunur? Altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yoluNasıl futbolcu olunur? Altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Diyarbakır Valisi koronavirüse yakalandı

Vali koronaya yakalandı

Bakan Akar'dan kritik ziyaret!

Bakan Akar'dan kritik ziyaret!

Kırmızı listede yer alıyor! Şırnak'ta Arap tavşanı görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyor! Şırnak'ta görüntülendi

Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

Bir sivilce hayatını kararttı! 5 saatlik operasyonla ölümden döndü

Bir sivilce hayatını kararttı! Ölümden döndü

Elektrik kesintisi listesi 18 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

18 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.