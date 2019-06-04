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Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula İlçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi kapsamında durdurdukları sürücülerin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.

Manisa’nın Kula İlçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi kapsamında durdurdukları sürücülerin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti. Yapılan denetimlere Kula Kaymakam vekili Selendi Kaymakamı Can Atak da eşlik etti.
Ramazan Bayramı’nın birinci gününde, bayram tatili vesilesiyle alınan tedbirler kapsamında yapılan trafik denetimlerinde, jandarma ekipleri ve Kula Kaymakam Vekili Selendi Kaymakamı Can Atak, durdurulan araç sürücülerinin bayramını kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti. Ekipler, sürücülere bayramda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, emniyet kemeri takarak trafik kurallarına uyan vatandaşlara da teşekkür etti.
Trafiğin yoğun olduğu Ramazan Bayramı dolayısıyla yaralamalı veya ölümlü kazaların yaşanmaması için sürücüleri yasal hız limitlerine uymaları ve yolculuk esnasında mutlaka emniyet kemeri takılması konusunda sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, aynı zamanda Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan Mobil Karakol aracında da GBT sorgulaması yaptı.
Ramazan Bayramı’nın birinci gününde ilçe sınırları içerisinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle beraber trafik denetimleri yaptıklarını kaydeden Atak, "Sürücülerimize kuralları yeniden hatırlatıyor, kurallara uyan sürücülerimize teşekkür ediyor, kurallara uymayan sürücülere ise gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz. İnşallah bayram boyunca trafik denetimlerini sorunsuz bir şekilde yapacağız. Trafik kazalarını minimum seviyeye düşürmek için çalışıyoruz. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayılarını minimum seviyeye düşürmek için gece gündüz çalışıyoruz. İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz aralıksız trafik denetimlerine devam ediyor. Bizde bugün burada hem personellerimizin bayramını kutladık, hem de yoldan geçen vatandaşlarımızın bayramını kutladık. Hem de trafik denetimlerini yerinde görmüş olduk. Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun” dedi.
Ekiplerin bayram şekeri ikramına karşılık, bazı sürücülerin ise yanlarında bulunan yiyecek ve içeceklerden ekiplere ikram etmesi de güzel görüntülere sahne oldu.

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan

Sürücülerin bayram şekeri jandarmadan
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