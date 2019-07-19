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Sürücülerin 'gişe' inadı kazaya neden oldu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 23:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücülerin 'gişe' inadı kazaya neden oldu: 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan Zeki Özdemir (23) yönetimindeki 06 L 51 63 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden İlyas Can Şimşek yönetimindeki 06 BJH 029 plakalı otomobil, otoyol gişelerine birlikte girmeye çalıştı. İddiaya göre gişeye önce giren 06 L 51 63 plakalı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters döndü. Diğer otomobil ise gişe duvarına çarparak durabildi. Kazada ters dönen otomobil sürücüsü Özdemir ile yanında yolcu olarak bulunan Selçuk Yardımcı (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası gişe yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sürücülerin 'gişe' inadı kazaya neden oldu: 2 yaralıSürücülerin 'gişe' inadı kazaya neden oldu: 2 yaralıSürücülerin 'gişe' inadı kazaya neden oldu: 2 yaralıSürücülerin 'gişe' inadı kazaya neden oldu: 2 yaralı

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