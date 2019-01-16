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Sürücülerin karda tehlikeli eğlencesi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 01:06 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yoğun kar yağışının ardından bazı sürücüler, akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesislerinde buldukları boş alanlarda otomobillerini kaydırarak drift yaptı.

Sürücülerin karda tehlikeli eğlencesi

Deniz TOKAT-Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yoğun kar yağışının ardından bazı sürücüler, akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesislerinde buldukları boş alanlarda otomobillerini kaydırarak drift yaptı.
Denizli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kar yağışını fırsat bilen bazı sürücüler araçlarını beyaza bürünen alanlara sürdü. Özellikle dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonları gibi geniş alanları tercih eden sürücüler, otomobillerini kendi ekseni etrafında defalarca döndürerek drift yaptı. Hız yapan bazı sürücüler, aniden frene basarak araçlarını döndürmesi de dikkat çekti. Sürücülerin yaptığı tehlikeli hareketleri gören akaryakıt istasyonu çalışanları, drift yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı vatandaşların ihbar üzerine bölgeye gelen trafik polisini gören sürücülerin, bulundukları yerden hızla uzaklaştığı görüldü.

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Sürücülerin karda tehlikeli eğlencesiSürücülerin karda tehlikeli eğlencesi

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